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В Китае можно заглянуть в рай с помощью идущей вдоль утеса винтовой лестницы

Общество
В Китае можно заглянуть в рай с помощью идущей вдоль утеса винтовой лестницы

Смелым посетителям китайской провинции Хэнань открываются потрясающие виды, когда они поднимаются по спиралевидной лестнице высотой 88 метров на вершину горы Тайхан.

Великие склоны Тайханшань протянулись на 400 километров с севера на юг страны. Сяовутай — наивысшая точка горного хребта, которая располагается на высоте 2992 метра. Именно там можно познакомиться с главной достопримечательностью этой местности.

«Для тех, кому неведом страх, самая привлекательная черта этого места — трубчатая лестница. Но тем, кто боится высоты, окружающий пейзаж покажется очень пугающим: им лучше сразу развернуться назад», — поделилась ощущениями одна из посетительниц.

Китайское правительство построило спиралевидную лестницу, надеясь привлечь в этот район больше туристов. Это уникальное сооружение возвели вдоль вертикального утеса, чтобы предоставить посетителям возможность получить острые ощущения от альпинизма и полюбоваться на захватывающие виды, открывающиеся с лестницы. Путешественники, желающие совершить восхождение, должны быть моложе 60 лет и предоставить справку, подтверждающую, что они не страдают какими-либо заболеваниями легких или сердца.

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