Власти Владимирской области выделили 100 миллионов рублей на ПЦР-диагностику

Владимир, 30 июня. Порядка 100 млн рублей выделили во Владимирской области на ПЦР-диагностику. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Сипягин.

Речь идет о пациентах, направленных на плановые операции и не имеющих симптомов ОРВИ, COVID-19 или пневмонии. Подобные случаи не подлежат оплате за счет средств медицинского страхования. Деньги на ПЦР-тестирование выделили из областного бюджета, сообщают «Владимирские ведомости».

Совет Федерации РФ ранее предложил сделать ПЦР-тесты бесплатными для всех жителей страны. Депутат Госдумы Виталий Милонов не поддержал данную инициативу. Однако не платить за анализ должны граждане, у которых есть медицинский отвод.