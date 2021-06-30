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Водолазы извлекли тело 14-летнего подростка из реки Вятки

Происшествия
Водолазы извлекли тело 14-летнего подростка из реки Вятки
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Киров, 30 июня. В Кировской области у нового моста через Вятку обнаружили тело мальчика 2007 года рождения. Водолазы извлекли труп подростка из воды без признаков жизни.

Как стало известно, юноша купался с компанией друзей в пруду Филейского затона и пропал. Правоохранительные органы занялись поисками мальчика, а на следующий день подключили к ним водолазов, сообщает издание Свойкировский.рф.

Эксперты установят точную причину гибели подростка. По факту смерти несовершеннолетнего организована проверка. Назначен ряд доследственных мероприятий.

Спасатели извлекли со дна реки тело утонувшего 44-летнего мужчины. Трагедия произошла около деревни Брыкин Бор в Спасском районе под Рязанью.

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