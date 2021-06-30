Глава ЦАР призвал Совет министров защищать интересы республики

Банги, 30 июня. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выступил с обращением к новым министрам правительства. Глава государства напомнил, что центральноафриканцы мужественно выстояли все невзгоды, которые произошли в ЦАР.

Одним из проблемных вопросов в жизни страны стала деятельность боевиков из «Коалиции патриотов за перемены», основные силы которых уничтожили военнослужащие национальной армии при поддержке российских инструкторов.

«Жители ЦАР ясно дали понять, что они готовы защищать гражданские права и свободно выбирать лидеров, бросив вызов насилию, угрозам и запугиванию», — заявил президент.

Затем Туадера поблагодарил назначенного 15 мая на пост премьер-министра Анри-Мари Дондра за то, что он не побоялся взять на себя руководство правительством на этом непростом для республики этапе.

«Господин премьер-министр, спасибо вам за то, что согласились руководить Советом министров в этот тяжелый период для страны», — обратился к Дондра глава государства.

Президент призвал чиновников проявить усердие и обязал их внимательно следить за состоянием врученных им ведомств:

«Вы должны в любое время проявить готовность обеспечить бесперебойную работу государственных учреждений».

Национальный лидер также поручил представителям центральноафриканского истеблишмента придерживаться общего курса, направленного на развитие и восстановление республики.