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Седьмой сезон студенческих энергетических отрядов открылся в «Белгородэнерго»

  /   Обновлено: 30 июня 2021 20:13
Общество
Седьмой сезон студенческих энергетических отрядов открылся в «Белгородэнерго»
pixabay.com

Белгород, 30 июня. Очередной трудовой сезон студенческих энергетических отрядов начнется в «Россети Центр Белгородэнерго» с 1 июля.

Студенты третьего курса БГТУ им. В. Г. Шухова, Валуйского индустриального техникума и Бирючанского техникума получили трудовые путевки в лагеря. Ребята будут работать электромонтерами на региональных предприятиях в течение шести месяцев, рассказал заместитель главного инженера по управлению производственными активами филиала Сергей Романов, передает Бел.ru.

Более тыс. студентов во всей России привлекались к работе в трудовых лагерях за девять лет из существования. Все участники стройотрядов официально зачисляются в штат и получают практические навыки в новой профессии.

Плехановский университет запустит уникальный проект в новом учебном году. Вуз намерен готовить профессиональных блогеров. Преподавать студентам будут именитые представители СМИ.

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