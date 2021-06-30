Седьмой сезон студенческих энергетических отрядов открылся в «Белгородэнерго»

Белгород, 30 июня. Очередной трудовой сезон студенческих энергетических отрядов начнется в «Россети Центр Белгородэнерго» с 1 июля.

Студенты третьего курса БГТУ им. В. Г. Шухова, Валуйского индустриального техникума и Бирючанского техникума получили трудовые путевки в лагеря. Ребята будут работать электромонтерами на региональных предприятиях в течение шести месяцев, рассказал заместитель главного инженера по управлению производственными активами филиала Сергей Романов, передает Бел.ru.

Более тыс. студентов во всей России привлекались к работе в трудовых лагерях за девять лет из существования. Все участники стройотрядов официально зачисляются в штат и получают практические навыки в новой профессии.

Плехановский университет запустит уникальный проект в новом учебном году. Вуз намерен готовить профессиональных блогеров. Преподавать студентам будут именитые представители СМИ.