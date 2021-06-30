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Перечислены традиции украинцев, которые непонятны даже русским

Общество
Перечислены традиции украинцев, которые непонятны даже русским
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Киев, 30 июня. Русские и украинцы являются родственными народами, но некоторые традиции восточных соседей ставят в тупик даже близких по духу жителей России.

Схожесть менталитетов проявляется в похожести языков и обычаев, праздников и единой религии. Однако есть у жителей Украины особенности, которые непонятны даже русским.

Например, украинцы превратили сало в культ, они готовят его даже в шоколаде. Объяснение такой любви к салу нужно искать в истории — всему виной мусульманские набеги. Неприятели почитали свиней за священных животных и не трогали их. Постепенно свинина стала самым распространенным на Украине продуктом.

Иностранцам сложно воспринимать соленые арбузы как объект пищи, русские вообще не считают это блюдо съедобным. Однако на Украине соленые арбузы считаются изысканным лакомством, его готовят особенно виртуозно. Арбузы солят, маринуют в виде кусочков или целиком.

В самобытной речи украинцев присутствуют словечки «тю» и «шо», произнеся которые с разными оттенками можно передать множество речевых оборотов. Возглас «тю» способен выразить диапазон эмоций от нежности до гнева. Слово «шо» аналогично русскому «че», его значение зависит интонации, с которой оно произнесено.

На Пасху в России и на Украине принято красить яйца, однако украинцы создают из крашеных яиц целые произведения искусства.

Нынешняя ситуация с разрозненностью России и Украины не нравится сторонникам единства славянских народов. Народный артист Николай Бурляев считает, что когда-нибудь настанет время, когда три славянских народа — украинцы, белорусы и русские — снова станут братьями. Он заявил, что рано или поздно пройдет это «помутнение», народы перестанут предавать друг друга и враждовать.

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