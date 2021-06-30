Журналист Калинин назвал уникальным явлением прямую линию с Путиным

Санкт-Петербург, 30 июня. Президент России Владимир Путин является одним из самых открытых политиков. Об этом заявил главный редактор ИА «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин.

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук обсудил с представителями региональных СМИ прямую линию с Путиным, которая состоялась 30 июня. Российский лидер в ходе мероприятия посоветовал губернаторам и партии «Единая Россия» проводить подобное прямое общение с гражданами.

«Владимир Владимирович — один из самых открытых политиков. Руководитель государства, который подобного рода формат практикует, эти общения с гражданами по несколько часов длятся — это уникальное явление», — заявил Калинин.

Журналист подчеркнул, что к совету должны прислушаться также представители других партий. По словам Калинкина, чиновники должны активнее реагировать на обращения граждан.

Ранее стало известно, что Владимир Путин ответил на 68 вопросов граждан в ходе прямой линии. Мероприятие длилось 3 часа 42 минуты.