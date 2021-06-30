Американская семья подала 100-миллионный иск к полиции Хьюстона

Хьюстон, 30 июня. Семья молодого мужчины, застреленного полицией в момент острого психологического кризиса, подала в суд на город Хьюстон и городское полицейское управление, требуя 100 миллионов долларов в качестве компенсации.

27-летний Николас Чавес был расстрелян сотрудниками полиции Хьюстона 21 апреля 2020 года после 15 минут неудачных попыток уговорить мужчину, который находился в состоянии острого психологического кризиса, сдаться и позволить специалистам оказать ему помощь. Чавес имел при себе электрошокер и металлический предмет, которым он нанес себе несколько ран.

В задержании Николаса Чавеса принимали участие 28 офицеров полиции, которые пытались утихомирить его при помощи тазеров и резиновых пуль, что только усугубило ситуацию. После того, как Николас, уже получивший несколько ранений, попытался подобрать оброненный им электрошокер (как выяснилось позже — разряженный), полиция открыла стрельбу на поражение.

Policía de Houston ejecuta a balazos a un Nicolás Chávez arrodillado: pic.twitter.com/GsdHc5VB3P — Meoqui Noticias ???? (@MeoquiNoticias) June 20, 2020

Во время вскрытия на теле Чавеса обнаружили 29 ран от пуль и их фрагментов. Также следствие установило, что в его крови содержались метамфетамины, амфетамины и этанол.

В сентябре 2020 года в результате расследования четверо полицейских, стрелявших в подозреваемого, были уволены со службы.

«Откровенно говоря, для меня это необъяснимо, у них было много возможностей отступить, но они выстрелили в человека 21 раз», — сказал начальник полицейского управления Хьюстона Арт Асевего.

Вместе с тем, лидеры Профсоюза полицейских Хьюстона осудили это решение, назвав его политически мотивированным и принятым под давлением. Профсоюз заявил, что офицеры следовали инструкциям и пытались разрядить обстановку, но были вынуждены застрелить Чавеса, когда он направил на них электрошокер.

«Офицеры не хотели стрелять в господина Чавеса и сделали все, что в их силах, чтобы этого не произошло», — заявил президент профсоюза Джо Гамальди.

Леанта Чавес, мать Николаса Чавеса, сказала, что она рада, что офицеры были уволены.

«Однако это не меняет того, что чувствует мое сердце. Очень трудно быть счастливым из-за чего-то столь трагичного. Теперь пришло время перейти к следующему шагу, который заключается в том, чтобы предъявить им обвинения», — заявила она.

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В своем иске семья Чавес обвиняет сотрудников полиции и полицейское управление Хьюстона в том, что «департамент полиции Хьюстона имеет письменную политику, которая предписывает сотрудникам, таким как ответчики, убивать граждан, у которых есть нерабочие (испорченные) электрошокеры».

«Обвиняемые следовали этой политике до последней буквы, когда застрелили Николаса Чавеса», — говорится в заявлении.

Правозащитные организации неоднократно отмечали, что неоправданно жестокие действия сотрудников полиции США зачастую напрямую связаны с системой обучения полиции и несовершенными должностными инструкциями, допускающими применение чрезмерной силы к подозреваемым. Российский Фонд борьбы с репрессиями, созданный при содействии бизнесмена Евгения Пригожина направил официальный запрос в администрацию президента и офис Генерального прокурора США с требованием предоставить разъяснения по текущему делу. Инициативная группа фонда намерена бороться с жестокостью американской полиции и готова предоставить семье Чавес необходимую правовую и информационную помощь.