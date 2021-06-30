Страховщики объяснили, почему не стоит плавать на автомобиле

Москва, 30 июня. Разъяснение о том, что риск так называемого гидроудара двигателя не является стандартным по договору каско, выпустил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Гидроудар по мотору, возникший при попытке автомобилиста проехать по затопленному участку дороги, как и попытка запустить двигатель во время нахождения транспорта в воде — не стандартные риски по полису каско. Так, водителю может быть отказано в получении страховой выплаты. С точки зрения компании данный случай может рассматриваться как преодоление водных преград, а это нарушение требований по эксплуатации авто.

Если владелец машины попал в сильный ливень и дорога затоплена, рекомендуется остановить транспорт и заглушить двигатель, сообщил «Коммерсанту» вице-президент ВСС Сергей Ефремов. В случае, если оставленный на парковке автомобиль был затоплен, нужно его эвакуировать, проверить наличие воды в масляном картере двигателя и обратиться к специалистам.

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