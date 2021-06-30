Постпред РФ при ООН раскритиковал западный проект о трансграничной помощи в Сирии

Нью-Йорк, 30 июня. Россия не намерена поддерживать западный механизм по оказанию трансграничной помощи жителям Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат сообщил, что продление функционирования КПП «Баб эль-Хава» на турецко-сирийской границе и возобновление работы пункта «Аль-Яарубия» на границе САР с Ираком не отвечает нормам международного права и принципам оказания гуманитарной помощи жителям нуждающихся стран.

«Наши коллеги в Совете Безопасности разработали проект (резолюции. — Прим. Ред.) который впервые будет обсуждаться сегодня… мы говорили о том, что заявления наших партнеров по возобновлению работы трансграничных переходов — это плохая идея», — подчеркнул Небензя.

Он отметил, что работа пунктов пропуска гумпомощи на границах САР с Ираком и Турцией должна быть синхронизирована с возможностью получать таковую помощь через линии соприкосновения в самой Сирии. Россия настаивает на централизованном распределении всей гуманитарной помощи жителям Сирии официальными властями Дамаска.

Ранее Небензя сообщил о необъективности доклада ООН о событиях в ЦАР касательно обвинений, выдвинутых в документе против граждан РФ.