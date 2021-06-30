В Крыму зацвело одно из крупнейших в Европе полей лаванды

Сиреневые цветы протираются на сотни гектаров вокруг, их видно с самолета и за десятки километров. Цветет лаванда в середине июня — начале июля.

В это время тысячи туристов приезжают на поле, чтобы сделать фотографии и насладиться ароматом.

«Перед нами лаванда, самый знаменитый крымский сорт — это «Синева». Она получила название за свой цвет, конечно же. Она не только красива, но и является источником для получения ценного эфирного масла, лавандового гидролата, который используется во многих отраслях наших», — рассказывает директор агрофирмы Алексей Мишин.

Лаванду используют не только в парфюмерном, но и в косметическом и фармацевтическом производствах.