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В Крыму зацвело одно из крупнейших в Европе полей лаванды

Общество
В Крыму зацвело одно из крупнейших в Европе полей лаванды

Сиреневые цветы протираются на сотни гектаров вокруг, их видно с самолета и за десятки километров. Цветет лаванда в середине июня — начале июля.

В это время тысячи туристов приезжают на поле, чтобы сделать фотографии и насладиться ароматом.

«Перед нами лаванда, самый знаменитый крымский сорт — это «Синева». Она получила название за свой цвет, конечно же. Она не только красива, но и является источником для получения ценного эфирного масла, лавандового гидролата, который используется во многих отраслях наших», — рассказывает директор агрофирмы Алексей Мишин.

Лаванду используют не только в парфюмерном, но и в косметическом и фармацевтическом производствах.

«Наше поле настолько уникальное тем, что находится, с одной стороны, вблизи трассы «Таврида». С другой стороны, видно задолго еще, когда подъезжаешь, по этому проекту, который в Крыму запущен — это как раз «Лавандовый пояс». <...> С одной стороны и с другой за десятки километров он виден издалека. С самолета он также виден. Те, кто приземляется в аэропорт Симферополя или взлетает, <...> также видят это невероятное синее красивое пятно», — пояснил предприниматель.

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