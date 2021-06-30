Баранец предупредил об опасности захвата Крыма силами НАТО

Москва, 30 июня. Силы НАТО отрабатывают приемы по вторжению на Крымский полуостров в ходе учений в Черном море, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Тема провокации в Черном море с участием британского эсминца HMS Defender, который нарушил морские границы России вблизи Крыма и прекратил опасные действия лишь после предупредительных артиллерийских залпов со стороны Пограничной службы ФСБ, была поднята российским лидером Владимиром Путиным в ходе прямой линии. Он подчеркнул, что в момент вторжения корабля в этом районе находился американский самолет-разведчик. Президент РФ считает, что силы НАТО внимательно изучали российскую реакцию на провокацию, фиксируя все ответные действия военнослужащих.

Государства, участвующие в военно-морских маневрах Североатлантического альянса, не признают российский статус Крыма, напомнил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с редакцией издания «Журналистская правда». Он подчеркнул, что подобная провокация является самым лучшим способом продемонстрировать позицию Запада по отношению к полуострову. По его мнению, страны НАТО выбрали путь поддержки Киева провокационными методами.

Альянс при помощи инцидента с эсминцем ВМС Великобритании намеревался решить сразу несколько задач, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды». Он подчеркнул, что Лондон хотел проверить, как отреагируют на вторжение российские власти и военнослужащие, а также какое мнение выскажут союзники по блоку. Тем не менее у подобных авантюр есть и более серьезная задача — отработка приемов захвата Крымского полуострова, уверен Баранец.

«Также это отработка задач по возможным боевым действий по захвату Крыма. В связи с этим, хочу сказать, что провокация — это еще и большая тренировка для вооруженных сил НАТО, в равной степени как для воздушных, так и морских сил», — предупредил Баранец об опасности захвата Крыма силами НАТО.

Ранее политолог Алексей Подберезкин заявил, что Североатлантический альянс может устроить новые провокации вблизи Крыма в ходе крупных учений Sea Breeze в Черном море. Тем не менее России хватит всего одной ракеты, чтобы пресечь любые выпады со стороны НАТО, отметил он.

Кроме того, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что повторение провокации вблизи Крыма может обернуться для британских моряков серьезными последствиями. По его словам, ответ Москвы на какие-либо выпады в Черном море будет максимально жестким, пишет RT.