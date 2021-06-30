Уфимские спасатели смогли найти заблудившихся влюбленных

Уфа, 30 июня. Молодые люди заблудились ночью в лесу Башкирии. Сотрудники экстренных служб пришли им на помощь.

Молодая пара отправилась купаться на реку Уршак в деревне Мокроусово и забыла про время. Когда стемнело, юноша и девушка не смогли добраться домой и заблудились в лесу.

Влюбленные позвонили в спасательную службу. Специалисты оперативно выехали на поиски пропавших и смогли быстро их найти.

Тем временем сотрудники МЧС спасли двух молодых приморцев, которые попали в беду на катере. В районе мыса Черных скал у транспорта заглох двигатель.