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Уфимские спасатели смогли найти заблудившихся влюбленных

  /   Обновлено: 30 июня 2021 19:54
Общество
Уфимские спасатели смогли найти заблудившихся влюбленных
pixabay.com  /  maraisea

Уфа, 30 июня. Молодые люди заблудились ночью в лесу Башкирии. Сотрудники экстренных служб пришли им на помощь.

Молодая пара отправилась купаться на реку Уршак в деревне Мокроусово и забыла про время. Когда стемнело, юноша и девушка не смогли добраться домой и заблудились в лесу.

Влюбленные позвонили в спасательную службу. Специалисты оперативно выехали на поиски пропавших и смогли быстро их найти.

Тем временем сотрудники МЧС спасли двух молодых приморцев, которые попали в беду на катере. В районе мыса Черных скал у транспорта заглох двигатель.

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