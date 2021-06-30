Купание лося в заповеднике Нургуш засняли на видео

Киров, 30 июня. Молодой лось искупался в пруду заповедника Нургуш Кировской области. На кадрах видно, что животное спасается от жары.

В знойную погоду лоси ищут питье, прохладу, а также способы избавиться от слепней, мошек и комаров. Всего за два часа работники заповедника Нургуш встретили на озере Кривом нескольких сохатых. Самого молодого из них засняли на видео.

Иркутским спасателям удалось спасти забравшегося в водоем лося, который не мог выбраться на сушу. Глубина Иркутского водохранилища, где плавал сохатый, достигает 25 метров. Благодаря инспекторам животное вышло на берег неподалеку от залива Якоби.