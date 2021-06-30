Украинские крестьяне лишаются земли в преддверии запуска земельного рынка

, 30 июня. Депутат Верховной Рады Денис Маслов назвал происходящее угрозой национальной безопасности.

Во время очередного пленарного заседания Верховной Рады, депутат Денис Маслов, сообщил, что украинцы массово лишаются своей земли.

«Уже завтра стартует рынок земли. И это хорошо. Но что происходит? Я был в Днепропетровской области, и очередные неутешительные известия», — рассказал он.

Депутат рассказал, как в селе Казначеевка один человек получил огромный участок земли, целевое назначение которой перед этим было изменено на сенокос и выпас скота.

По мнению Маслова, земля будет просто разорена. Он пояснил, что фактически простые украинцы лишаются своей земли.

Привел в качестве примера депутат и еще один трюк. По его словам, недалеко от села Спасское в личное пользование был передан земельный участок, на территории которого находится водный объект — целый канал.

«Это свидетельствует о том, что земельные участки передаются без какого-либо выхода, а просто в кабинетах, несмотря на все нарушения и все соглашения, которые должны были быть получены», — пояснил Маслов.

Денис Маслов рассказал, что за последние месяцы крестьяне лишились нескольких тысяч гектаров земли, что, естественно,является угрозой национальной безопасности Украины. Он объяснил, что такие вопиющие цифры связаны с тем, что сразу же после того, как предприимчивые люди узнали о принятии закона, по которому без конкурса можно будет продавать земельные участки и позволить распоряжаться ими общинам, они просто решили их украсть.

Депутат призвал генпрокурора, министра внутренних дел и президента разобраться в сложившейся ситуации. Он назвал данную проблему вопросом национальной безопасности и настоятельно просит обратить внимание на разворовывание украинских земель.

Украинцам даже не дают шанса продать свою землю за бесценок, просто отбирая ее. Очевидно, что цель такого бесстыдного поведения — желание быстро обогатиться.

Ранее сообщалось, как Украине в преддверии новой земельной реформы предсказали будущее в формате Феодальной раздробленности.