Ветеран ФСИН предрек Навальному несмешные последствия за «шутки» о побеге

«Шутки» Алексея Навального о побеге могут быть расценены как попытка злоупотребления правосудием. Об этом в интервью ФАН заявил полковник внутренней службы в отставке, ветеран ФСИН Василий Макеенко.

Напомним, 25 июня Преображенский районный суд Москвы признал законным постановку Навального на профилактический учет как лица, склонного к совершению побега, сроком на 3 месяца.

«Васса Железнова, героиня трагедии Максима Горького, как-то сказала: «Мы в техническом прогрессе от Запада отстаем, зато по доброте душевной равных нам нет». К Навальному у нас относятся очень гуманно и стараются идти навстречу всем его капризам. Но это не может длиться вечно. Если он продолжит свое неразумное поведение, совмещаемое с вереницей жалоб, это может быть расценено как попытки злоупотребления правосудием», — заметил собеседник агентства.

По мнению ветерана ФСИН, постоянные наветы Навального в адрес должностных лиц и беспочвенные обвинения против исправительной системы в целом могут быть расценены как попытка нарушить пределы осуществления гражданских прав. Кроме того, это может нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации других людей. Макеенко добавил, что такие противоправные деяния квалифицируются статьями 10 и 152 Гражданского кодекса РФ.

«Если Навальный не прекратит попыток вести пропагандистскую кампанию, то его усилия могут оценить как продолжение деструктивной деятельности, которую он осуществлял ранее. И срок, который этот «пассажир» отбывает за хищение средств «Ив Роше», покажется смешным по сравнению с добавленным», — считает ветеран ФСИН.

Своим поведением: «голодовками», отказом от работы и лечения и прочими нарушениями режима — Навальный поставил крест на возможности получить условно-досрочное освобождение, убежден полковник внутренней службы.

Федеральное агентство новостей /

«Посмотрите, что он вытворяет. При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду, имеющиеся поощрения и взыскания, отношение к собственному преступному деянию. Раскаяния мы не видим. Не видать ему УДО как своих ушей», — высказал мнение Василий Макеенко.

Ранее Алексей Навальный два раза высказывался о намерении совершить побег, после чего он был взят на спецучет. Заключенный, оспаривая это решение, объяснил свои слова о побеге «шуткой». Об этом сообщается в мотивировочной части решения Преображенского суда города Москвы.

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 годам лишения свободы из-за того, что он нарушил испытательный срок по делу «Ив Роше». В 2014 году Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве, хищении и отмывании нескольких миллионов рублей. Срок мошенник отбывает в исправительной колонии №2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области.