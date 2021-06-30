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Пронесшаяся мимо Земли комета выделила необычного много спирта

  /   Обновлено: 30 июня 2021 19:43
Наука
Пронесшаяся мимо Земли комета выделила необычного много спирта
nasa.gov

Москва, 30 июня. Короткопериодичная комета 46P/Виртанена выделила необычное количество метилового спирта, когда проходила рядом с Землей.

Это произошло еще два года назад. Однако ученые рассказали об этом лишь недавно. Астрономы наблюдали за кометой через телескоп, говорится в исследовании, опубликованном в The Planetary Science Journal. Выяснилось, что небесное тело 46P/Виртанена нагревается не только из-за прямого действия солнечных лучей.

Солнечный свет может ионизировать некоторые атомы или молекулы в коме. Таким способом высвобождаются скоростные электроны. Когда частицы сталкиваются друг с другом, они могут передавать часть своей кинетической энергии газу, рассказали ученые из Университета Джонса Хопкинса.

Астрономы выяснили, когда во Вселенной появились самые первые звезды. Космос раньше представлял собой водородные облака без звездного света, отметили исследователи из Университетского колледжа Лондона. В ходе эксперимента специалисты изучили данные о шести самых далеких галактиках.

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