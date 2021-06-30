Кот из Ростовской области стал популярным в Сети благодаря «удивленному» взгляду

Кот по кличке Федя стал любимцем у многих пользователей Сети. Его хозяйка Наталья Жданова регулярно выкладывает видео со своим питомцем.

«Однажды в Instagram я увидела конкурс, его проводила девушка Вероника Бикс из Германии. Мы с ней подружились. И я послала ей фото нашего кота с линейкой возле хвостика. Конечно, хвостик у нас был не самый длинный, но Федя заинтересовал Веронику. Она восхитилась, сразу сказала, что это очень необычный кот, хотя для нас он был обычный. Мы же знаем его с младенчества. И она очень настояла, чтобы мы вышли в TikTok с котом. У меня не было TikTok, пришлось ради Феди установить», — рассказывает хозяйка кота.

Удивленный взгляд у Феди появился после болезни. На лечение четвероногого ушло несколько месяцев.

«Долгий был процесс лечения, но в итоге мы вылечили. Получился вот такой у нас Феденька. У него были проблемы с координацией, он мог крутиться на одном месте. Когда сестричка кота уже уверенно бегала, он только ползал. Если она с ним играла, он, конечно, всегда проигрывал», — продолжает Наталья.

По характеру кот покладистый и спокойный, хоть и не поддается дрессировке. Внешность Феди оценили и зарубежные СМИ. Публикации с животным выпустили сразу несколько изданий.