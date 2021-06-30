Богомолов пригласил трансгендера на роль Раневской в спектакле «Вишневый сад»

Москва, 30 июня. Роль главного персонажа в пьесе «Вишневый сад» исполнит трансвестит Наталья Максимова. Такое решение принял худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

Богомолов любит нестандартные театральные постановки, на этот раз он решил впечатлить зрителей, попросив трансгендера сыграть Любовь Раневскую в спектакле по пьесе Антона Чехова. Это новость имеет все шансы, чтобы затмить заголовки с телеведущей Ольгой Бузовой.

О том, что близкая подруга Ренаты Литвиновой Наталья приглашена на главную роль в спектакль художественный руководитель театра рассказал в ходе пресс-конференции. Постановкой «Вишневого сада» займется молодой режиссер Микита Ильинчик. Он закончил режиссерский факультет ГИТИСа лишь в прошлом году. Предварительно премьера спектакля назначена на 2022 год.

Максимова с детства была не такой, как ее сверстники. Ее часто травили одноклассники. Девочка хорошо владела иностранными языками и хорошо зарабатывала на переводах. Спустя время Наталья стала личной помощницей Литвиновой. Также Максимова была замужем, но развелась через шесть лет брака.

Недавно телеведущая Ксения Собчак показала, как на нее смотрит влюбленный Богомолов. Она продемонстрировала общение с мужем по видеосвязи.