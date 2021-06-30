Андрей Червиченко адресовал вопрос Путину о заоблачной зарплате Черчесова

Санкт-Петербург, 30 июня. Экс-президент ФК «Спартак» и ФК «Химки» Андрей Червиченко заявил, что главный тренер сборной Станислав Черчесов не сделал ничего выдающегося, чтобы получать высокую зарплату.

Многие болельщики и спортивные эксперты ждали, что же скажет президент Владимир Путин во время прямой линии о результатах сборной России на Евро-2020. Они рассчитывали, что глава государства лично отстранит с поста главного тренера Станислава Черчесова. Однако Путин только отметил, что провал россиян показывает, что спорт, и футбол в частности, нуждается в кадровых переменах.

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В среду, 30 июня, состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), итогами которого многие остались недовольны. Комитет назвал работу тренерского штаба неудовлетворительной, однако заявил, что Станислава Черчесова необходимо оставить на посту главного наставника команды.

Экс-президент футбольных клубов «Спартак» и «Химки» Андрей Червиченко считает, что на прямой линии Путину нужно было задать вопрос о заоблачной зарплате Черчесова.

«Нормально, что тракторист получает 24 тысячи рублей, а Черчесов получает 800 тысяч евро!» — возмутился Червиченко на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Бывший президент «Спартака» добавил, что поинтересовался бы у президента, кто приносит России больше пользы — простой тракторист или Черчесов на посту главного тренера сборной. Он считает, что Станислав Черчесов не заслуживает своей зарплаты, ведь под его руководством россияне не смогли добиться никаких результатов на международных турнирах.

В ходе пресс-конференции Андрей Червиченко также высказался о причинах удачного выступления сборной Украины на Евро-2020. Украинцы сыграли на чемпионате лучше россиян и смогли пройти в 1/4 финала, победив Швецию в матче 29 июня.