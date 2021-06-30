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Спасатели в Новосибирске вызволили застрявшую в электрощитке кошку

Общество
Спасатели в Новосибирске вызволили застрявшую в электрощитке кошку
wikipedia.org  /  UrLunkwill / CC BY-SA 3.0 de

Новосибирск, 30 июня. Застрявшей в электрощитке кошке понадобилась помощь спасателей. В настоящее время неизвестно, как питомец попал в ловушку.

Инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска. Сначала достать кошку пытались жильцы и работники ЖЭУ, но их попытки не увенчались успехом. Тогда в ход пошла «тяжелая артиллерия». Сотрудники службы МАСС прибыли на место происшествия.

До начала спасательной операции подъезд обесточили. Мужчинам пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить непокорное животное, которое начало кусаться и царапаться. После освобождения конечностей кошка выскочила из ловушки и сбежала от своих спасителей. Позже ее обнаружили мирно сидящей на подоконнике в подъезде.

Похожий инцидент произошел ранее в Красном селе. Спасатели вызволили просидевшую пять дней в вентиляции кошку.

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