Бывший президент «Спартака» уверен в необходимости уволить Черчесова

Санкт-Петербург, 30 июня. Экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко заявил, что Станислава Черчесова нужно «без вопросов» убирать с поста главного тренера сборной после провала на Евро-2020.

Внеочередное заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС) состоялось 30 июня. Главной темой обсуждения стали результаты сборной России на Чемпионате Европы-2020. По итогу заседания работа тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым была признана неудовлетворительной. Несмотря на это, комитет рекомендовал оставить Черчесова на посту главного тренера российской команды. Окончательное решение примет исполком РФС.

Экс-президент ФК «Спартак» и ФК «Химки» Андрей Черниченко заявил, что после провала сборной России на Евро-2020 Черчесова нужно «без вопросов» уволить с занимаемой должности. Он напомнил, что на кону стоит участие россиян в Чемпионате мира в Катаре.

«Но представляете, если мы туда не поедем? Всех этих чиновников, которые принимают решения, их просто линчуют. <...> Если Черкесову разрешат дальше работать и с ним мы не попадем на ЧМ, то я думаю там все под метлу попадут», — заявил Черниченко на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам Черниченко, главным тренером сборной можно было назначить Валерия Карпина, работающего сейчас с клубом «Ростов», однако он вряд ли согласится на эту должность. Экс-президент «Спартака» и «Химок» отметил, что именно «Ростов» можно назвать главным образцом, на который стоит ориентироваться другим российским клубам.

На фоне слухов о возможной отставке Черчесова появилась информация, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий претендует на пост наставника сборной России.