Телефонные мошенники обманули жителя Тулы на полтора миллиона рублей

Тула, 30 июня. Полутора миллионов рублей лишился житель Тулы, поверивший телефонным мошенникам. При этом мужчина отдал денежные средства, взятые специально для этого в кредит.

Злоумышленники использовали схему обмана, которая встречается весьма часто. Позвонили по телефону, представились работниками банка. Затем рассказали о выявленной попытке оформить кредит на имя собеседника. 45-летний мужчина верил всему, что ему говорили по телефону. Он ни на секунду не сомневался, что для отмены чьей-то попытки кредитоваться от его имени нужно оформить кредит самостоятельно. Лже-работник банка убедил, что все заявки автоматически спишутся и платежи не потребуются, надо только назвать коды доступа из смс и реквизиты карты.

«Мужчина оформил кредит в размере 1 миллиона 468 тысяч рублей. Когда позже он понял необходимость производить платежи, то осознал, что стал жертвой мошенников, которым отдал все деньги. Потерпевший обратился в полицию», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Мужчина рассказал полицейским, что прекрасно знал о схеме обмана, слышал о таком виде мошенничества. Но говоривший с ним по телефону неизвестный собеседник все равно убедил отдать деньги.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Тульской области подозреваемого в поджоге автомобилей. Местный житель хотел сжечь машины своей бывшей жены и ее сожителя.