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Телефонные мошенники обманули жителя Тулы на полтора миллиона рублей

Происшествия
Телефонные мошенники обманули жителя Тулы на полтора миллиона рублей
pxhere.com  / 

 

Тула, 30 июня. Полутора миллионов рублей лишился житель Тулы, поверивший телефонным мошенникам. При этом мужчина отдал денежные средства, взятые специально для этого в кредит.

Злоумышленники использовали схему обмана, которая встречается весьма часто. Позвонили по телефону, представились работниками банка. Затем рассказали о выявленной попытке оформить кредит на имя собеседника. 45-летний мужчина верил всему, что ему говорили по телефону. Он ни на секунду не сомневался, что для отмены чьей-то попытки кредитоваться от его имени нужно оформить кредит самостоятельно. Лже-работник банка убедил, что все заявки автоматически спишутся и платежи не потребуются, надо только назвать коды доступа из смс и реквизиты карты.

«Мужчина оформил кредит в размере 1 миллиона 468 тысяч рублей. Когда позже он понял необходимость производить платежи, то осознал, что стал жертвой мошенников, которым отдал все деньги. Потерпевший обратился в полицию», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Мужчина рассказал полицейским, что прекрасно знал о схеме обмана, слышал о таком виде мошенничества. Но говоривший с ним по телефону неизвестный собеседник все равно убедил отдать деньги.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Тульской области подозреваемого в поджоге автомобилей. Местный житель хотел сжечь машины своей бывшей жены и ее сожителя.

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