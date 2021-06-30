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Ученые предсказали усиление ураганов в будущем

Наука
Ученые предсказали усиление ураганов в будущем
news.com.au

Вашингтон, 30 июня. Сила ураганов будет расти с интенсификацией глобального потепления, заявили ученые на основе существующей модели изменения климата.

Рекордное число ураганов прошло по миру в 2020 году. Частота этих природных явлений сподвигла ученый на прогнозирование числа и мощности тропических циклонов на будущее. Сила ураганов точно будет возрастать с течением времени, однако по вопросу их количества специалисты разошлись во мнениях.

Противоречивые прогнозы по количеству тропических циклонов можно уточнить, изучив динамику их появления в прошлом. Точные данные об изменении температуры поверхности океана в прошлом позволят наверняка предсказать динамику этого процесса, сообщает Planet Today.

Сразу несколько крупных вихрей прошли по территории Канады и повредили сельскохозяйственные поля провинции Саскачеван 17 июня. По словам местных фермеров, такие явления считаются довольно редкими для их региона.

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