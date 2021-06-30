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Британцев разочаровала новость о беременности Кейт Миддлтон

  /   Обновлено: 30 июня 2021 19:34
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Общество
Британцев разочаровала новость о беременности Кейт Миддлтон
twitter.com  /  @kensingtonroyal

Лондон, 30 июня. Королевский эксперт Рассел Майерс расстроил британцев новостью, касающейся беременности супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Майерс сообщил, что герцог и герцогиня Кембриджские должны сделать «громкое заявление» в преддверии открытия королевского фонда раннего детства. Многие британцы решили, что Миддлтон объявит о новой беременности, однако королевский эксперт был вынужден разочаровать публику.

По словам Майерса, анонсировать некое признание жены принца Уильяма было все равно, что «посадить кота среди голубей». В совместном подкасте с Энн Гриппер под названием Pod Save The Queen королевский эксперт предположил, что Миддлтон больше не планирует беременеть.

«У них есть трое детей и, я думаю, больше не будет, если не произойдет маленькая случайность, или они не решат снова пройти по тому же кругу», — заявил Майерс.

Супруга принца Уильяма стала настоящей иконой стиля в Великобритании. Эксперт в сфере ювелирных украшений Энтони Френч раскрыл оригинальный прием Кейт Миддлтон, который стоит взять на заметку модницам.

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Принц Уильям королевская семья миддлтон
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