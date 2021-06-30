Адмирал Комоедов назвал необычный способ прекратить провокации НАТО в Черном море

Москва, 30 июня. Иностранные провокации в Черном море можно прекратить с помощью нескольких действий, считает экс-депутат Госдумы, бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

По его мнению, на провокационные ситуации, организованные Североатлантическим альянсом, России следует реагировать с выдержкой, однако при этом давать достойный ответ. В комментарии «Общественной службе новостей» адмирал указал, что для прекращения активных действий НАТО в Черноморском регионе будет достаточно установить там учебные мины и мишенные поля.

«Мы — умная страна, наследники Советского Союза. Хотя мы и имели огромную силу, действовали всегда мудро. Я считаю, что выдержка в этих вопросах должна быть на высочайшем уровне. Но это не значит «не поддаваться на провокации». Нужно придумать всевозможные анти-провокации», — подчеркнул Комоедов.

Бывший командующий ЧФ посоветовал военным поставить на границе территориальных вод учебные мины, объявить этот район «опасным» для появления других кораблей. Он полагает, что такие действия докажут серьезность отношения России к провокациям в Черном море.

Ранее стало известно, что подводная лодка «Колпино» Черноморского флота РФ вышла на учения в Черное море на фоне захода кораблей НАТО в регион. Что касается самого Альянса, то военные и аналитики не раз указывали на антироссийский характер маневров Sea Breeze 2021, передает RT.