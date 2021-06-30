Молния дважды ударила в автомобиль с семьей в Канзасе

Топика, 30 июня. Автомобилисты в США стали свидетелями попадания молнии в автомобиль. Инцидент был заснят на видео в канзасском городе Уэйверли.

Автомобиль с людьми ехал в дождливую погоду. Буквально с разницей в секунду во внедорожник дважды ударила молния. В салоне ехала семья с двумя детьми. Люди не пострадали, а лишь испугались.

В Башкирии молния попала в супругов. Мужчина потерял сознание, а когда очнулся. сразу вызвал скорую для жены. Приехавшим врачам оставалось констатировать смерть женщины.