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Шведский менеджер объяснил, почему русские сотрудники лучше украинских

Общество
Шведский менеджер объяснил, почему русские сотрудники лучше украинских
pixabay.com  /  skeeze

Стокгольм, 30 июня. Руководитель проекта в Швеции сравнил поведение сварщиков из России и Украины и отметил, что у украинцев больше развита иерархичность и страх перед начальством.

Бригада украинских трудовых мигрантов живет и работает по своим внутренним правилам. Досуг работники из Украины также проводят вместе.

"По выходным украинцы разбредаются кто куда и в основном пьют в своих комнатах небольшими группами", — пишет шведский менеджер в своем блоге.

У них четко выстроена вертикаль власти, и любой вопрос или проблема решается через бригадира. Обычно это молодой парень, который не особо разбирается в работе, но хорошо знает английский и обладает навыками демонстрации бурной деятельности.

Русские работники более независимы, их труднее выделить из общей массы сотрудников. В отличие от украинцев, русские общаются напрямую, не прибегая к посредничеству бригадира.

"Если мне что-то надо узнать у украинцев, я спрашиваю это в первую очередь у бригадира. У русских я могу спросить любого, у них каждый в состоянии ответить за себя", — отмечает швед.

Русский бригадир мало чем отличается внешне от простого работника, он зачастую не говорит по-английски, но хорошо знает свое дело. Обычно это немолодой мужчина, который занимается трудозатратной работой или настройкой оборудования. Шведский менеджер отметил, что гораздо проще работать с русским бригадиром.

По-разному украинцы и русские ведут себя и в комнате отдыха, особенно в присутствии начальника. Украинские работники испытывают неловкость и уходят из места отдыха, а в курилке бросают недокуренные сигареты. Россияне ведут себя более раскованно, не пытаются угодить или создать вид бурной деятельности. Если в работе возникает проблема, украинцы попытаются скрыть неполадку, тогда как русские признают ошибку.

На отдыхе русские мигранты жарят шашлыки в сваренном собственными руками мангале и приглашают к столу всех, включая начальство. Украинские трудовые мигранты с опаской относятся к решению Польши обязательно вакцинировать приезжих работников. Процедура бесплатная, прививочные пункты организованы на пограничных постах.

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