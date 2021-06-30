Минобороны РФ запустило на орбиту первый спутник активного типа для системы «Лиана»

Москва, 30 июня. Минобороны России осуществило запуск ракеты «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту спутник «Космос-2550», предназначенный для системы радиолокационной разведки «Лиана».

Данный космический аппарат стал первым спутником активного типа, используемым в системе «Лиана». Ранее для нужд МО РФ на орбиту были выведены четыре аппарата 14Ф145 «Лотос-С1», которые осуществляют мониторинг земной поверхности в пассивном режиме.

Вес «Космоса-2550» превышает шесть тонн, его удаление от земной поверхности равно 500 километрам. После развертывания всех элементов системы «Лиана» Минобороны РФ сможет отслеживать военно-морскую активность в любых точках земного шара.

Ранее в Роскосмосе сообщили об успешном старте ракеты «Союз-2.1б» с космодрома в Плесецке. Об уникальном ассортименте грузов для российской части экипажа МКС, которые будут доставлены на станцию кораблем «Прогресс МС-17», информировал «Царьград».