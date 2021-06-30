Около 100 новых школ появятся в России до конца декабря

Москва, 30 июня. Минпросвещения РФ отреагировало на заявление президента РФ Владимира Путина о строительстве школ.

Вопросы повышения доступности и качества образовательных учреждений решаются путем возведения новых объектов и реконструкции уже имеющихся, отметили в ведомстве. Запущенная в рамках исполнения поручения президента РФ программа строительства новых школ охватит большинство регионов РФ, в том числе Кузбасс и Приморский край.

«Уже в этом году в рамках мероприятий национального проекта «Образование» появится около 100 новых школ на более чем 76 тысяч новых мест, оборудованных под требования качественного современного образовательного процесса», — подчеркнули в ведомстве.

Механизм государственно-частного партнерства позволит ускорить темпы строительства и ввода новых школ по всей стране. За возведением объектов образования осуществляется контроль, в том числе через онлайн-трансляции, напомнили в Министерстве просвещения.

К президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии обратились жители приморского села Воздвиженка. Они пожаловались, что в местной школе обрушилась перегородка. Глава российского государства пообещал разобраться в сложившейся ситуации.