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В Омске спасатели освободили застрявшего в канализационном колодце щенка

Общество
В Омске спасатели освободили застрявшего в канализационном колодце щенка
pixabay.com

Омск, 30 июня. Спасатели Омска совместно с волонтерами из Россоюзспаса освободили щенка, провалившегося в канализационный колодец. Пес провел в заточении как минимум четыре дня.

Все это время местные жители подкармливали попавшее в беду животное, но самостоятельно освободить собаку горожанам не удалось. Тогда неравнодушные очевидцы обратились за помощью в экстренные службы. Приехавшие на место спасатели спустились в тоннель и, приманив щенка мясом, вытащили пленника. Выбравшись на волю, перепуганный пес убежал в неизвестном направлении.

"Щенок неопасен для окружающих. Поскольку мы не специализируемся на отлове собак, были небольшие сложности: животное ушло дальше по тоннелю, было непросто его достать", рассказал спасатель Николай П.

Уличный кот из Екатеринбурга по кличке Бискотти, потерявший из-за обморожения все лапы, получит протезы, напечатанные на 3D-принтере.

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