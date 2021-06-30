В Омске спасатели освободили застрявшего в канализационном колодце щенка

Омск, 30 июня. Спасатели Омска совместно с волонтерами из Россоюзспаса освободили щенка, провалившегося в канализационный колодец. Пес провел в заточении как минимум четыре дня.

Все это время местные жители подкармливали попавшее в беду животное, но самостоятельно освободить собаку горожанам не удалось. Тогда неравнодушные очевидцы обратились за помощью в экстренные службы. Приехавшие на место спасатели спустились в тоннель и, приманив щенка мясом, вытащили пленника. Выбравшись на волю, перепуганный пес убежал в неизвестном направлении.

"Щенок неопасен для окружающих. Поскольку мы не специализируемся на отлове собак, были небольшие сложности: животное ушло дальше по тоннелю, было непросто его достать", — рассказал спасатель Николай П.

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