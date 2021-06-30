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Силовики ЦАР задержали более двухсот преступников в окрестностях Банги

Весь мир
Силовики ЦАР задержали более двухсот преступников в окрестностях Банги
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 30 июня. Министр внутренних дел и безопасности ЦАР Мишель Никез Нассен сообщил о задержании 241 преступника в 5-м и 8-м округах столицы.

Нассен заявил, что данные мероприятия проходят в рамках реализации плана правительства премьер-министра Анри-Мари Дондра по ликвидации внутренней угрозы распространения преступности. Также, посредством усиления контроля за ситуацией в регионах, правоохранители намерены успокоить мирных жителей и предотвратить массовую общественную панику.

Задержанные разыскивались за различные правонарушения, в числе которых были как административные преступления, связанные с воровством и хулиганством, так и уголовные: убийства, изнасилования, продажа наркотиков. Дондра заверил население в том, что все виновные предстанут перед судом и понесут соответствующее наказание.

В целом обстановка на территории ЦАР улучшается. Теперь граждане республики могут спокойно гулять по улицам городов. Недавно сообщалось о том, что власти даже начали восстанавливать государственный университет Банги, единственный некоммерческий вуз страны.

Стоит отметить особую роль России в стабилизации ситуации. Помимо того, что наши инструкторы обучают бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA), россияне помогают решать продовольственный кризис в государстве. К примеру, бизнесмен Евгений Пригожин регулярно направляет гуманитарную помощь жителям республики.

Силовики ЦАР задержали более двухсот преступников в окрестностях Банги
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Эрик Нгаба

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