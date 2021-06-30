Премьер-министр ЦАР обсудил с членами Африканского союза политическую ситуацию в стране

Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с делегатами Совета мира и безопасности Африканского союза. Стороны обсудили политическую и постэлекторальную ситуации, а также вопросы безопасности и сотрудничества.

Дондра выразил надежду на то, что Центральноафриканская Республика больше никогда не столкнется с острыми социальными или гуманитарными кризисами, которые страна пережила за последние несколько лет.

Ранее бывший глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада передал полномочия новому премьеру. Официальная церемония прошла 15 июня. Анри-Мари Дондра, являясь опытным экономистом после пятилетней службы на посту министра финансов и бюджета, сразу приступил к работе.

Он пообещал возродить экономику после долгой и изнурительной борьбы с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены», большинство которых уничтожили обученные российскими инструкторами военнослужащие национальной армии.