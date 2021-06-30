Премьер-министр ЦАР обсудил с членами Африканского союза политическую ситуацию в стране

Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с делегатами Совета мира и безопасности Африканского союза. Стороны обсудили политическую и постэлекторальную ситуации, а также вопросы безопасности и сотрудничества.
Дондра выразил надежду на то, что Центральноафриканская Республика больше никогда не столкнется с острыми социальными или гуманитарными кризисами, которые страна пережила за последние несколько лет.
Ранее бывший глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада передал полномочия новому премьеру. Официальная церемония прошла 15 июня. Анри-Мари Дондра, являясь опытным экономистом после пятилетней службы на посту министра финансов и бюджета, сразу приступил к работе.
Он пообещал возродить экономику после долгой и изнурительной борьбы с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены», большинство которых уничтожили обученные российскими инструкторами военнослужащие национальной армии.
«Мы должны возродить экономику нашей страны, это крайне необходимо. Нам придется диверсифицировать источники дохода за счет увеличения собираемости налогов», — заявил новый руководитель кабинета министров.