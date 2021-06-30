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Сложнейшую операцию на сломанном позвоночнике провели в Архангельской области

  /   Обновлено: 30 июня 2021 20:15
Общество
Сложнейшую операцию на сломанном позвоночнике провели в Архангельской области
pixabay.com

Архангельск, 30 июня. Хирурги Архангельской областной клинической больницы спасли мужчину с серьезнейшим переломом позвоночника, рассказал заведующий отделением Александр Баринов.

Пациента доставили в медучреждение на борту санавиации. Пенсионер поскользнулся и упал, в результате чего получил очень серьезную травму. На момент госпитализации мужчина уже не мог шевелить конечностями.

Врачи диагностировали у пострадавшего сложное смещение комплекса шейных позвонков и головы. Вправление пришлось производить руками, разомкнув суставы под рентгеном. Сейчас пациент активно восстанавливается, кости срастутся через шесть месяцев, рассказал Баринов.

Новосибирские хирурги спасли ногу 53-летней пациентке с помощью титанового имплантата. Врачам пришлось удалить злокачественную опухоль из ноги с фрагментом кости, однако специалистам удалось сохранить конечность женщины.

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