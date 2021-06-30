Поддельные интернет-страницы оказались звеньями киберпреступлений

Москва, 30 июня. Злоумышленники используют новые способы кражи средств в Интернете, предупредили аналитики компании Group-IB.

Популярность у мошенников набирают специально создаваемые в Сети сайты-подделки. Они маскируются под известные аудитории сервисы. Таким образом преступники только с начала 2021 года украли порядка 400 млн рублей. При этом пострадавшими от фишинговых сайтов могут быть достаточно широкие слои населения. Потенциально опасен новый способ мошенничества для активных пользователей банков и интернет-магазинов.

Необходимо перепроверять данные на сайте перед осуществлением покупки, напоминает РИА Новости со ссылкой на руководителя направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павла Крылова. Стоит обратить внимание на источник платежа (он прописан в СМС от банка) и код платежа. К примеру, обман может раскрыть маркировка транзакции — слова Card2Card или P2P.

Хакеры используют множество способов взломать базу данных людей. В том числе, для обогащения используются вирусы, встроенные в компьютерные игры.