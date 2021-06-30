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Руандийский генерал Бизимунгу возглавил полицию ООН в ЦАР

Весь мир
Руандийский генерал Бизимунгу возглавил полицию ООН в ЦАР
police.gov.rw  / 

Банги, 30 июня. Руандийский генерал Кристоф Бизимунгу вступил в должность начальника полиции ООН.

Бизимунгу сразу же заявил о намерении усилить меры безопасности на территориях, где чаще всего совершают преступления различные бандформирования, в том числе поверженный при поддержке российских инструкторов Вооруженными силами ЦАР (FACA) конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Несмотря на громкие заявления миротворцев, центральноафриканцы перестали верить международным организациям. Недавно журналисты местного издания Ndjoni Sango сообщили об усилении атак разрозненных бандформирований на мирное население.

«Радикалы начали чаще грабить и убивать людей в удаленных районах страны. Об этом свидетельствует их недавняя активность в населенном пункте Бохонг, где они напали на группу торговцев, схватили их, подвергли пыткам, забрали их вещи и товары», — рассказали они.

При этом сотрудники агентства добавили, что Многопрофильная комплексная миссия ООН (МИНУСКА) практически полностью игнорирует подобные инциденты.

«Убийства и грабежи, совершаемые боевиками «Коалиции», абсолютно не интересуют Организацию Объединенных Наций или европейские информационные агентства. Они предпочитают обвинять во всем Россию и национальные Вооруженные силы», — добавили журналисты.

Впрочем, некоторые представители «голубых касок» даже обвинялись в продаже оружия боевикам и контрабанде.

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