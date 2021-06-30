Вооруженные силы ЦАР отразили нападение боевиков в городе Алиндао

Банги, 30 июня. Бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) отразили нападение малочисленной группировки UPC Али Дарраса в городе Алиндао, который находится на севере префектуры Нижнее Котто.

Сражение произошло примерно в 5 часов утра, когда боевики попытались вторгнуться в населенный пункт, чтобы атаковать центральноафриканских военнослужащих. Нападение бандформирования спровоцировало массовую эвакуацию местных жителей, многие из них бежали в городскую больницу.

Несмотря на неожиданное появление радикалов военнослужащие смогли отразить их наступление.

«Боевики попытались взять штурмом мэрию, жандармерию, здания в центре города. Но бойцы FACA успешно их ликвидировали», — рассказал один из свидетелей происшествия.

Центральноафриканская армия уже не раз демонстрирует высокий уровень подготовки и постоянную готовность противостоять незаконным вооруженным группировкам. Во многом это обусловлено сотрудничеством Москвы и Банги, сейчас в ЦАР находятся российские инструкторы, которые занимаются обучением бойцов FACA.

Хотя большинство боевиков уничтожены в стране все еще ощущается их присутствие. Радикалы выбрали партизанский способ ведения войны. Они терроризируют население, устанавливают мины, которые, возможно, им поставляют миротворцы ООН (МИНУСКА), и разрушают инфраструктуру.

Ранее военнослужащие ЦАР выбили остатки боевиков «Коалиции патриотов за перемены» из города Нделе.