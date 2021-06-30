Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 19:07
19:06
Политика
Владимир Путин на прямой линии послал предостережение всем недругам России
19:04
Политика
"Не буду вставать в очередь": Назарбаев восхитился активностью Владимира Путина
19:04
Общество
Опубликованы новые правила посещения гостиниц для туристов Краснодарского края
19:02
Происшествия
ФАН выяснил, кто был на борту аварийно севшего самолета в Подмосковье
19:00
Общество
Эксперт объяснил, почему во время прямой линии не поднимались вопросы о Крыме
19:00
Общество
Виталий Милонов рассказал, для кого ПЦР-тест можно сделать бесплатным
18:59
Политика
Ковитиди ответила на очередные антироссийские выпады главы МИД Украины Кулебы
18:58
Экономика
Поддельные интернет-страницы оказались звеньями киберпреступлений
18:57
Весь мир
Вооруженные силы ЦАР отразили нападение боевиков в городе Алиндао
18:56
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета в Подмосковье
Все новости

Вооруженные силы ЦАР отразили нападение боевиков в городе Алиндао

Весь мир
Вооруженные силы ЦАР отразили нападение боевиков в городе Алиндао
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Сергей Чемеков

Банги, 30 июня. Бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) отразили нападение малочисленной группировки UPC Али Дарраса в городе Алиндао, который находится на севере префектуры Нижнее Котто.

Сражение произошло примерно в 5 часов утра, когда боевики попытались вторгнуться в населенный пункт, чтобы атаковать центральноафриканских военнослужащих. Нападение бандформирования спровоцировало массовую эвакуацию местных жителей, многие из них бежали в городскую больницу.

Несмотря на неожиданное появление радикалов военнослужащие смогли отразить их наступление.

«Боевики попытались взять штурмом мэрию, жандармерию, здания в центре города. Но бойцы FACA успешно их ликвидировали», — рассказал один из свидетелей происшествия.

Центральноафриканская армия уже не раз демонстрирует высокий уровень подготовки и постоянную готовность противостоять незаконным вооруженным группировкам. Во многом это обусловлено сотрудничеством Москвы и Банги, сейчас в ЦАР находятся российские инструкторы, которые занимаются обучением бойцов FACA.

Хотя большинство боевиков уничтожены в стране все еще ощущается их присутствие. Радикалы выбрали партизанский способ ведения войны. Они терроризируют население, устанавливают мины, которые, возможно, им поставляют миротворцы ООН (МИНУСКА), и разрушают инфраструктуру.

Ранее военнослужащие ЦАР выбили остатки боевиков «Коалиции патриотов за перемены» из города Нделе.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Вооруженные силы ЦАР отразили нападение боевиков в городе Алиндао
цар faca
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru