Стало известно, кто сможет отдыхать в гостиницах Кубани без ПЦР-тестов

Краснодар, 30 июня. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев внес изменения в правила посещения гостиниц для туристов в условиях коронавируса.

Согласно новым правилам, теперь туристы, которые перенесли коронавирус не более полугода назад, смогут заселяться в гостиницы Кубани. Для этого им не нужно будет проходить вакцинацию или предоставлять результаты ПЦР-теста, добавил Кондратьев.

Правительство Краснодарского края вводит новые требования для туристов с 1 июля. Согласно нововведению, региональные курорты и отели не будут принимать туристов без отрицательного результата ПЦР-теста или прививки от COVID-19. Такая мера не распространяется на малолетних детей.