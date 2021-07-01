Анатолий Вассерман: «Но разведка доложила точно? Туман войны бывает и в мирное время»

С хрущёвских времён помню: десятки разведчиков, включая Рихарда Густав-Вильхельм-Рихардовича Зорге (1895.10.16–1944.11.07), сообщили Иосифу Виссарионовичу Джугашвили (1878.12.18–1953.03.05), что Германия нападёт на Россию (в ту эпоху именуемую Союз Советских Социалистических Республик) 1941.06.22, но кррррровавый тиррррран™ не верил никому, кроме разве что Адольфа Алоизовича Хитлера (1889.04.20–1945.04.30), не принял никаких мер для отражения вражьего удара, чем и поставил родину на грань гибели.

Кстати, вышеуказанная дата рождения Отца Народов — не ошибка. Её установили в постсоветское время по сохранившейся в архиве города Гори книге крещений приходской церкви. До того считалось, что родился он 1879.12.21: когда он возглавлял страну и правящую в ней партию, именно 21‑го декабря публично отмечался (с разной степенью торжественности) его день рождения. Скорее всего при первом аресте юный революционер назвал неверную дату, дабы числиться несовершеннолетним, а потом не счёл необходимым менять сведения, попавшие в официальные документы.

wikipedia.org / Spiridon Ion Cepleanu / CC BY-SA 4.0

Титул «Отец Народов» — никоим образом не лесть и не насмешка. Многие народы нашей страны сформированы (на основе существующих мелких этносов или вовсе практически с нуля, как украинская и белорусская части русского народа) под его личным руководством — и 1917.11.08–1923.07.07, когда он был единственным в нашей истории народным комиссаром по делам национальностей, и в 1930‑е, когда он активно участвовал в территориальном переделе и размежевании, и в ходе Великой Отечественной войны, когда, насколько я могу судить, некоторые кавказские этносы в полной мере осознали свою самостоятельность только вследствие депортации (в основном — из мест, игравших ключевые роли в снабжении фронта). Не берусь судить, сколь оправдана была его деятельность на данном направлении: специалисты спорят по сей день. Но сам факт появления новых народов при его участии очевиден.

Не ошибка — и написание фамилии Хитлер: в оригинале Hitler. В немецком языке первый звук его фамилии произносится как звонкая пара не К (как северо- и среднерусское Г), а Х (как южнорусское Г). В XVII веке наша письменная традиция претерпела сильные изменения под воздействием эмиграции с юга Руси значительного числа образованных людей (их так и называли — киевские книжники) после провала нескольких антипольских восстаний. Но сейчас произношение Г как звонкого Х сохранилось разве что в церковной традиции, а вновь заимствуемые немецкие слова пишутся именно через Х, так что всё ранее заимствованное логично писать так же.

Но вернусь к теме работы разведки. В постсоветское время действительно рассекречены многие сотни разведдонесений, где русским по белому прописана дата предстоявшего нападения: 1941.06.22. А заодно — ещё тысячи разведдонесений с датами от 1941.05.01 до 1941.07.27 (и, возможно, ещё другими, не виденными мною). Просто потому, что сами немцы далеко не сразу определили, когда бить. Хитлер велел привести войска в готовность к нападению не позже 1941.05.15, а затем ждать дальнейших указаний. И несколько раз переносил предполагаемую дату. Что, кстати, уже само по себе опровергает последовавшее сразу после нападения германское заявление о предотвращении угрозы с нашей стороны: была бы угроза — не откладывали бы её отражение.

Global Look Press / Russian Look

Замечу: если бы немцы действительно напали в мае, результат их удара вряд ли был бы заметно серьёзней, чем в нашей реальной истории. На протяжении большей части тогдашней границы — в Прибалтике и Белоруссии — только к концу мая — а то и к началу июня — дороги просыхают достаточно для передвижения грузовиков со скоростью, нужной для тогдашней немецкой технологии глубокого прорыва, а уж движение по полю, в обход дорог, и подавно становится возможно разве что к середине июня. Немцы жаловались бы на майскую слякоть так же, как сейчас на октябрьскую. Перенос срока удара вызван не столько отвлечением немецких сил на подавление Югославии, сколько нашими дорожными условиями.

Вдобавок немцы применили новую по тому времени технологию дымовой завесы. В разных военных и околовоенных кругах распускалось одновременно множество слухов с разными версиями предстоящих боевых действий. В качестве примера злокозненной безграмотности Джугашвили цитируют его резолюцию на одном из разведсообщений за пять дней до войны:

«Можете послать ваш «источник» из штаба германской авиации к /такой-то/ матери. Это не источник, а дезинформатор».

Но данный источник — старший лейтенант ВВС Хайнц Харро Макс Вильхельм Георг Эрих-Эдгарович Шульце-Бойзен (1909.09.02–1942.12.22, Шульце — по отцу, Бойзен — по матери) — сообщил, что удар немцев намечен на юге и севере (к тому времени по другим источникам стало уже ясно, что будет ещё и удар в центре, хотя ещё не знали, что он — главный), что первоочередными целями бомбёжки намечены ГЭС «Свирь‑3» (от ГЭС на реках Волхов и Свирь питался крупный алюминиевый комбинат, так что авиатор мог и впрямь счесть её главной, но дальности действия основных немецких бомбардировщиков не хватало для удара по ней с территории оккупированной Польши, да и из Финляндии через мощную противовоздушную оборону Ленинграда с окрестностями добраться было сложновато) и авторемонтные мастерские и заводы по производству подшипников и авиамоторов в Москве (что уж ни в какие ворота не лезло: до Москвы немцы долетели только через месяц после начала войны — и то вследствие катастрофы Западного фронта, а уж в первые дни войны и до Смоленска не дотягивались).

commanders.mil.ru / Минобороны РФ

К чести самого источника, он и до и после того давал достаточно достоверные сведения, так что в данном случае скорее всего пересказал случайную беседу с кем-то из сослуживцев. Но насколько мне известно, данное сообщение далеко не нелепейшее в потоке сведений из Германии в 1941‑м. И как в таких условиях принимать решения?

В ходе собственно боевых действий также совершены — причём по обе стороны линии фронта — многочисленные ошибки на всех уровнях — от рядового бойца до верховного главнокомандующего. Немалая доля ошибок также порождена недостоверностью сведений даже о текущих действиях противника, не говоря уж об его планах. Причём обе стороны старались не только скрыть от противника свои реальные намерения, но и подсунуть ему данные о намерениях нереальных. Замечу: судя по доступной мне части сведений о подобных играх, нам чаще, нежели немцам, удавались оба эти приёма ведения войны.

Выдающийся военный теоретик, участник наполеоновских войн генерал Карл Филипп Готтлиб Фридрих-Габриэлевич фон Клаузевиц (1780.07.01–1831.11.16) ввёл термин «туман войны» — неизвестность планов и даже значительной части текущих действий противника. Даже современнейшие средства радиоэлектронной разведки, воздушного и спутникового наблюдения не могут вполне развеять этот туман хотя бы потому, что наряду с ними постоянно разрабатываются средства маскировки, создания ложных целей, перенаправления сил в последний момент… Работает и принцип непрямых действий: не менее выдающийся военный историк и теоретик Бэзил Хенри Хенри-Брэмлич Харт (1895.10.31–1970.01.29) — он писал под фамилиями матери и отца одновременно и вошёл в историю как Лиддел Харт — показал, что манёвр занимает тем больше времени, но способен принести тем больший результат, чем дальше от зоны непосредственного соприкосновения с противником совершается и чем большему числу потенциально уязвимых объектов угрожает; понятно, что заблаговременно распознать конечный пункт такого манёвра и принять меры для его парирования весьма трудно.

Федеральное агентство новостей /

Туман войны действует и в мирное время. Коммерческая тайна означает, что действия конкурентов не поддаются точному предсказанию. Да и планы партнёров по технологическим цепочкам известны далеко не полностью. А легенды о судьбах неудачливых коммерческих и технологических шпионов бывают пострашнее легенд о судьбах шпионов политических и военных. Рассказывают, например, что с середины XIX до середины XX века, пока немецкая химическая промышленность была совершеннейшей в мире, человек, попытавшийся выведать технологический секрет, рисковал получить прямо в глотку изрядную дозу всех исходных компонентов и конечных продуктов заинтересовавшей его реакции. Да и парой веков ранее говорили, что подмастерьям английских металлургов за излишнее любопытство грозило купание прямо в металле.

Конечно, часть действий оппонентов удаётся предугадать. Но для этого надо не только не хуже знать закономерности данной конкретной сферы деятельности, но и понимать, насколько знаком с ними сам противник. Во многих видах противоборств (мне доводилось слыхать такое в шахматах и фехтовании) утверждают: новичок может быть опаснее мастера, ибо его действия непредсказуемы; действие новичка пресечь легко — но если успеешь.

Так что не удивляйтесь ошибкам даже выдающихся: они неизбежны, и вопрос разве что в том, как вовремя воспользоваться последствиями чужих ошибок да создать запас прочности для компенсации своих.

(По требованию автора текст публикуется с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. — Прим. ФАН).