Саймс предрек Вашингтону судьбу Древних Афин после слов Путина о крахе гегемонии США

Бесконечное выпячивание элитами США собственной гегемонии содействует созданию контркоалиции во главе с Россией и Китаем. Об этом в беседе с ФАН заявил известный американский политолог, неофициальный советник по вопросам внешней политики Ричарда Никсона Дмитрий Саймс, напомнивший о печальной судьбе Древних Афин.

Так он прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина во время прямой линии об американских экспертах, которые объясняют Белому дому, что время геополитической гегемонии Америки прошло и мир изменился.

По словам политолога, в настоящее время в США существуют самые разные мнения о структуре и динамике современных международных отношений. И действительно есть люди, которые считают, что период гегемонии одного блока или либеральной демократии как системы — дело прошлого. Однако это не те эксперты, которые сегодня доминируют среди советников президента Джо Байдена, и не те люди, которые играют главную роль в американских СМИ.

Тем не менее Саймс подчеркнул, что не разделяет взгляды большинства политических консультантов в США.

«Мое мнение — это явно мнение меньшинства, пусть достаточно известного и влиятельного, — пояснил собеседник агентства. — В этом меньшинстве есть и члены Сената, такие как Рэнд Пол, и влиятельные телеведущие, такие как Такер Карлсон, и, конечно, такие теоретики международных отношений, как Генри Киссинджер. Также этой реалистической точки зрения придерживаются много военных — только не представители высшего звена, которые подчиняются системе отбора и политкорректности, повторяя формулы неизбежного торжества демократии, а бригадные генералы и полковники».

Global Look Press / Kremlin Pool

Американский политолог обратил внимание на то, что чем сильнее Вашингтон заявляет о своей гегемонии, тем больше он вольно или невольно содействуют созданию контркоалиции — в первую очередь во главе с Китаем и Россией.

«Мы все это уже видели, но ничто в современном мире так не обесценено, как история, — обратил внимание специалист по международным отношениям. — Например, 26 веков назад в Древней Греции афиняне активно кичились своей демократией, хотя у них были рабы, а общество было очень неравным. Но они называли себя демократами, так как собирались на народные собрания, где голосовали».

Афиняне считали нужным подчеркивать преимущество своей системы и создавали союзы, когда любая греческая община, которая была готова их поддерживать, признавалась демократической, напомнил Саймс

«Они преуспели в том, чтобы появился мощный демократический союз, но только не заметили, как своими собственными руками создали контркоалицию во главе со Спартой, которой не нравилась напористая роль Афин. Вопреки всем ожиданиям Спарта нанесла Афинам поражение, и начался окончательный упадок всех, кто был с ними связаны», — констатировал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Политический эксперт считает, что навешивание ярлыков «демократов» и «автократов» значительно упрощает понимание событий в мире. Однако подобное упрощение системы международных отношений противоречит американским интересам и подтачивает реальное влияние США в мире.

«Мне кажется, что такой точки зрения придерживался и Дональд Трамп, — сообщил Дмитрий Саймс. — Я слышал это от него и во время публичных выступлений, и при личных контактах. Но он не сумел построить эффективную администрацию и создать команду единомышленников. Сейчас возникла администрация Байдена, но на самом деле никто не знает, сколько ей удастся доминировать даже в собственной стране. До выборов в Конгресс осталось не так много времени: они будут в ноябре 2022 года. Люди, которые говорят о неизбежном торжестве демократии, не могут даже быть уверенными, что они сохранят контроль у себя дома».

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Вашингтон принять тот факт, что мир вокруг США стремительно меняется. Такое заявление глава государства сделал во время прямой линии с жителями России.