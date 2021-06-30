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Ученый назвал простой способ победить дельта-штамм коронавируса

  /   Обновлено: 30 июня 2021 18:45
Общество
Ученый назвал простой способ победить дельта-штамм коронавируса
pixabay.com

Москва, 30 июня. Россияне могут справиться с новым штаммом коронавируса при помощи простой манипуляции, заявил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

В данный момент большая часть тех россиян, которые привились от коронавируса, согласны принять участие в ревакцинации. Именно прививка от коронавируса поможет обществу снизить заболеваемость COVID-19, уверен он.

"Если прошло достаточное время после того, как вы вакцинировались, нужно ревакцинироваться. Если человек переболел, то спустя несколько месяцев также нужно прививаться", — приводит его слова "Общественная служба новостей".

Прошедшие вакцинацию от коронавируса россияне смогут пересечь границу Турции без ПЦР-тестов на COVID-19, сообщил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу. По его словам, въезд в страну открыт гражданам РФ, привитым любой российской вакциной.

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коронавирус COVID-19 альтштейн ревакцинация
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