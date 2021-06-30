Ученый назвал простой способ победить дельта-штамм коронавируса

Москва, 30 июня. Россияне могут справиться с новым штаммом коронавируса при помощи простой манипуляции, заявил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

В данный момент большая часть тех россиян, которые привились от коронавируса, согласны принять участие в ревакцинации. Именно прививка от коронавируса поможет обществу снизить заболеваемость COVID-19, уверен он.

"Если прошло достаточное время после того, как вы вакцинировались, нужно ревакцинироваться. Если человек переболел, то спустя несколько месяцев также нужно прививаться", — приводит его слова "Общественная служба новостей".

Прошедшие вакцинацию от коронавируса россияне смогут пересечь границу Турции без ПЦР-тестов на COVID-19, сообщил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу. По его словам, въезд в страну открыт гражданам РФ, привитым любой российской вакциной.