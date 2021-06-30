Малолетних детей будут пускать в отели на Кубани без ПЦР-теста на коронавирус

Краснодар, 30 июня. Дети в возрасте до шести лет могут проживать в гостиницах Краснодарского края без отрицательного результата теста на коронавирус, сообщили в правительстве региона.

Правительство Краснодарского края вводит новые требования для туристов с 1 июля. Согласно нововведению, региональные курорты и отели не будут принимать туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от COVID-19. При этом такая мера не распространяется на малолетних детей, говорится в сообщении.

Прививочная кампания по вакцинации от коронавируса активно разворачивается в России. Сделать прививку от COVID-19 можно бесплатно при наличии полиса ОМС. Формирование массового иммунитета к заболеванию позволит победить пандемию, уверены ученые.