Зеленский пригласил папу римского посетить Украину

Киев, 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с папой римским Франциском и пригласил его посетить страну с официальным визитом, сообщили в Киеве.

Также украинский лидер и понтифик обсудили разрешение ситуации в Донбассе. Зеленский в ходе разговора подчеркнул, что надеется на содействие Святого престола в принесении мира на территорию Украины. Также бывший артист «Квартала 95» отметил культурное и духовное родство украинцев с европейскими народами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с итальянской прессой заявил, что Ватикан может быть неплохой площадкой для саммита с президентом России Владимиром Путиным. Как отметили впоследствии и на Украине, и за рубежом, этим жестом Зеленский нарушил все возможные нормы дипломатического протокола и международной вежливости.