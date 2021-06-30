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Зеленский пригласил папу римского посетить Украину

  /   Обновлено: 30 июня 2021 18:46
Политика
Зеленский пригласил папу римского посетить Украину
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с папой римским Франциском и пригласил его посетить страну с официальным визитом, сообщили в Киеве.

Также украинский лидер и понтифик обсудили разрешение ситуации в Донбассе. Зеленский в ходе разговора подчеркнул, что надеется на содействие Святого престола в принесении мира на территорию Украины. Также бывший артист «Квартала 95» отметил культурное и духовное родство украинцев с европейскими народами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с итальянской прессой заявил, что Ватикан может быть неплохой площадкой для саммита с президентом России Владимиром Путиным. Как отметили впоследствии и на Украине, и за рубежом, этим жестом Зеленский нарушил все возможные нормы дипломатического протокола и международной вежливости.

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