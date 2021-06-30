Андрей Червиченко объяснил, почему Украина сыграла лучше России на Евро-2020

Санкт-Петербург, 30 июня. Бывший президент футбольных клубов «Спартак» и «Химки», бизнесмен Андрей Червиченко, высказался о причинах удачного выступления сборной Украины на Евро-2020.

Украинцы сыграли на чемпионате лучше россиян и смогли пройти в 1/4 финала, победив Швецию в матче 29 июня. Российская сборная заняла последнее место в группе и не попала в плей-офф турнира. По мнению Червиченко, одна из причин такого итога кроется в главных тренерах национальных команд — Станиславе Черчесове и Андрее Шевченко.

«Меня спрашивают, почему украинцы лучше нас? <...> Вы понимаете, у них игроков на сегодняшний день, играющих в кубках, гораздо больше. [Александр] Зинченко выиграл все, что возможно, с «Манчестер Сити». Шевченко играл в лучших клубах, он был одним из лучших игроков Европы и тренером он стал поступательно. На мой взгляд, это спокойствие и профессионализм позволяют украинцам играть так, как вчера они показали. Он выбирает правильно, расставляет составы, он делает удачные замены, ведь мяч решающий забил игрок, который вышел на замену, вышел свежим. Это, получается, тренерское решение, которое принесло пользу», — объяснил экс-президент «Спартака» в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Черчесов же, по мнению бизнесмена, не справился со своей задачей. Российский тренер мог «заводить» игроков до 2018 года, но после успеха на чемпионате мира пошел в обратную сторону, отметил бывший президент «Химок». Предприниматель считает, что от Черчесова перестали требовать результат. Например, тренер провалил Лигу наций, но ему не предъявили претензий, заявил экс-президент «Спартака».

«Он перестал думать о том, как убиваться, уже начал больше думать о своем комфорте, о том, какие комбинации финансовые можно провести около сборной. Вы понимаете, мы проиграли, и первое, что Черчесов сказал: «Ну ладно, поедем готовиться к чемпионату мира». То есть, [это] человек, который уже привык, что с него не спрашивают, у него статус безнаказанности», — подытожил Червиченко.

УЕФА ранее назвал лучшего игрока матча Украины и Швеции на Евро-2020. Им стал украинец Александр Зинченко, забивший первый гол игры.