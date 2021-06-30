Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 19:07
19:06
Политика
Владимир Путин на прямой линии послал предостережение всем недругам России
19:04
Политика
"Не буду вставать в очередь": Назарбаев восхитился активностью Владимира Путина
19:04
Общество
Опубликованы новые правила посещения гостиниц для туристов Краснодарского края
19:02
Происшествия
ФАН выяснил, кто был на борту аварийно севшего самолета в Подмосковье
19:00
Общество
Эксперт объяснил, почему во время прямой линии не поднимались вопросы о Крыме
19:00
Общество
Виталий Милонов рассказал, для кого ПЦР-тест можно сделать бесплатным
18:59
Политика
Ковитиди ответила на очередные антироссийские выпады главы МИД Украины Кулебы
18:58
Экономика
Поддельные интернет-страницы оказались звеньями киберпреступлений
18:57
Весь мир
Вооруженные силы ЦАР отразили нападение боевиков в городе Алиндао
18:56
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета в Подмосковье
Все новости

Андрей Червиченко объяснил, почему Украина сыграла лучше России на Евро-2020

Евро 2020
Андрей Червиченко объяснил, почему Украина сыграла лучше России на Евро-2020
facebook.com  /  Андрей Павелко

Санкт-Петербург, 30 июня. Бывший президент футбольных клубов «Спартак» и «Химки», бизнесмен Андрей Червиченко, высказался о причинах удачного выступления сборной Украины на Евро-2020.

Украинцы сыграли на чемпионате лучше россиян и смогли пройти в 1/4 финала, победив Швецию в матче 29 июня. Российская сборная заняла последнее место в группе и не попала в плей-офф турнира. По мнению Червиченко, одна из причин такого итога кроется в главных тренерах национальных команд — Станиславе Черчесове и Андрее Шевченко.

«Меня спрашивают, почему украинцы лучше нас? <...> Вы понимаете, у них игроков на сегодняшний день, играющих в кубках, гораздо больше. [Александр] Зинченко выиграл все, что возможно, с «Манчестер Сити». Шевченко играл в лучших клубах, он был одним из лучших игроков Европы и тренером он стал поступательно. На мой взгляд, это спокойствие и профессионализм позволяют украинцам играть так, как вчера они показали. Он выбирает правильно, расставляет составы, он делает удачные замены, ведь мяч решающий забил игрок, который вышел на замену, вышел свежим. Это, получается, тренерское решение, которое принесло пользу», — объяснил экс-президент «Спартака» в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Черчесов же, по мнению бизнесмена, не справился со своей задачей. Российский тренер мог «заводить» игроков до 2018 года, но после успеха на чемпионате мира пошел в обратную сторону, отметил бывший президент «Химок». Предприниматель считает, что от Черчесова перестали требовать результат. Например, тренер провалил Лигу наций, но ему не предъявили претензий, заявил экс-президент «Спартака».

«Он перестал думать о том, как убиваться, уже начал больше думать о своем комфорте, о том, какие комбинации финансовые можно провести около сборной. Вы понимаете, мы проиграли, и первое, что Черчесов сказал: «Ну ладно, поедем готовиться к чемпионату мира». То есть, [это] человек, который уже привык, что с него не спрашивают, у него статус безнаказанности», — подытожил Червиченко.

УЕФА ранее назвал лучшего игрока матча Украины и Швеции на Евро-2020. Им стал украинец Александр Зинченко, забивший первый гол игры.

Вернуться назад

Все новости / Евро 2020 / Андрей Червиченко объяснил, почему Украина сыграла лучше России на Евро-2020
черчесов шевченко евро-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru