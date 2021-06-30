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Врач назвал способы поддержать микрофлору при приеме антибиотиков

  /   Обновлено: 30 июня 2021 18:37
Общество
Врач назвал способы поддержать микрофлору при приеме антибиотиков
pixabay.com  /  Mizianitka

Москва, 30 июня. Прием антибиотиков может обернуться негативными последствиями для организма, предупредил врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.

Препараты для лечения бактериальных инфекций следует сочетать с пробиотиками, чтобы восстановить микрофлору кишечника. Вместе с антибиотиками необходимо принимать сорбенты. Разница между употреблением препаратов должна составлять минимум час, рассказал специалист в эфире «Радио 1».

Лекарства против бактериальных заболеваний лучше использовать в уколах. Таким образом антибиотики менее негативно скажутся на состоянии микрофлоры. Натуральными способами поддержания здоровья кишечника является употребление большого количества клетчатки, которая содержится в огурцах, томатах и кабачках.

Спровоцировать проблемы с кишечником может такой популярный фрукт, как хурма, предупредил Харлов. Поедание этого продукта грозит риском возникновения непроходимости в органах ЖКТ.

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антибиотики кишечник гастроэнтеролог
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