ВОЗ не зафиксировала ни одного случая коронавируса в Северной Корее

Пхеньян, 30 июня. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

В ВОЗ заявили, что в Северной Корее не зафиксировано ни одного серьезного нарушения коронавирусных ограничений или инцидентов с послаблением противоэпидемических мер помимо тех, что стали известны СМИ.

«Согласно последней обновленной информации о COVID-19, предоставленной ВОЗ правительством, в КНДР до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19», — сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал правительство за «хроническую безответственность и недееспособность». Глава Северной Кореи призвал к борьбе с «идеологическими дефектами», обнаруженными у чиновников.

О серьезных промахах глава республики сообщил на заседании политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын заявил, что действия чиновников повлекли серьезный кризис в системе здравоохранения страны.