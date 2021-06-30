Участок автодороги «Колыма» в Якутии временно закрыли. События дня

Аксенов рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом на курортах Крыма

В Крыму возобновили еженедельные заседания оперативного штаба. Представители Роспотребнадзора и глава Крыма Сергей Аксенов 30 июня озвучили главные вопросы по ситуации с распространением коронавируса и методах его предотвращения. В первую очередь Аксенов сообщил, что основными местами заражения COVID-19 являются общественный транспорт, учреждения здравоохранения, общепит и развлекательные заведения. Поэтому на полуострове, особенно в курортных городах, где сейчас наблюдается самый большой наплыв туристов, усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора. Глава Крыма сообщил, что властям придется принимать серьезные меры, если руководство увеселительных учреждений и сами крымчане с туристами будут игнорировать все коронавирусные ограничения. Речь идет о закрытии развлекательных заведений.