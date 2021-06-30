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Участок автодороги «Колыма» в Якутии временно закрыли. События дня

  /   Обновлено: 30 июня 2021 20:07
Общество
Участок автодороги «Колыма» в Якутии временно закрыли. События дня
accident.perm.ru  /  ГИС-центр ПГУ

Аксенов рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом на курортах Крыма

В Крыму возобновили еженедельные заседания оперативного штаба. Представители Роспотребнадзора и глава Крыма Сергей Аксенов 30 июня озвучили главные вопросы по ситуации с распространением коронавируса и методах его предотвращения. В первую очередь Аксенов сообщил, что основными местами заражения COVID-19 являются общественный транспорт, учреждения здравоохранения, общепит и развлекательные заведения. Поэтому на полуострове, особенно в курортных городах, где сейчас наблюдается самый большой наплыв туристов, усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора. Глава Крыма сообщил, что властям придется принимать серьезные меры, если руководство увеселительных учреждений и сами крымчане с туристами будут игнорировать все коронавирусные ограничения. Речь идет о закрытии развлекательных заведений.

«Наша задача — сделать так, чтобы не пришлось тотально все закрывать. Мы всегда во время пандемии шли навстречу бизнесу, понимаем, что надо зарабатывать. Пойдите навстречу нам и крымчанам. Общими усилиями ситуацию (с коронавирусом. — примечание ФАН) переломить сможем», — заявил Аксенов.

Участок автодороги «Колыма» в Якутии временно закрыли

Участок автодороги «Колыма» в Якутии временно закрыли. События дня
accident.perm.ru  / ГИС-центр ПГУ

Временно закрыто движение на участке федеральной автодороги «Колыма» в Якутии из-за задымления от природного пожара. На месте дежурят представители дорожных служб и ГИБДД. Как сообщалось ранее, в Якутии тушат 96 лесных пожаров на площади более 83 тысяч гектаров. На территории региона введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

Рекордная засуха в Бразилии сменилась аномальным похолоданием

Участок автодороги «Колыма» в Якутии временно закрыли. События дня
PrScr Twitter  / @Ricardo_Cd_Oliv

Южные и центральные штаты Бразилии накрыла полярная температурная аномалия. В некоторых регионах страны выпал снег. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают местные СМИ. На смену сильнейшей за последние 100 лет засухи в южные и центральные регионы страны пришел аномальный холод. Тем временем запад США и Канады страдают от необычной 40-градусной жары, несвойственной для этих мест. Жертвами погоды уже стали несколько десятков человек. Власти опасаются массовых отключений электроэнергии из-за перегрузки сетей.

 

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