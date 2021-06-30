Мамонтов объяснил наличие только девушек на прямой линии с президентом

Организаторы прямой линии с Владимиром Путиным решили сделать телевизионную трансляцию в 2021 году «мягкой и обаятельной», выбрав для ведения в студии и центрах обработки сообщений исключительно женщин. Таким мнением в интервью ФАН поделился член Академии российского телевидения, телеведущий и журналист Аркадий Мамонтов. Он прокомментировал отсутствие мужчин-телеведущих на прямом эфире с главой государства.

В студии с Владимиром Путиным на прямой линии 30 июня работали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде. В центре обработки и приема сообщений общались с волонтерами Татьяна Ремезова и Наталия Юрьева. Волонтеры также представляли прекрасную половину человечества.

«Ну просто сегодня женский день», — пошутил по этому поводу Аркадий Мамонтов.

ТАСС / Никольский Алексей

Он отметил, что никаких подводных камней в таком решении организаторов нет.

«Просто это была задумка организаторов — захотели сделать, чтобы с президентом работали на этой прямой линии дамы. Когда кругом красивые девушки, женщины задают вопросы, разговаривают — это же здорово!» — поделился своим мнением телеведущий.

Состав ведущих на прямой линии — 2022 вполне может оказаться исключительно мужским или смешанным, добавил собеседник агентства. Однако исключительно женская команда, по мнению Мамонтова, прекрасно подходит для такого события.

«Русская женщина в глобальном, в духовном мире — это всегда символ России: символ жизни, мягкой и при этом мощной и непобедимой силы. Ну и отлично! Я не вижу в этом ничего плохого», — резюмировал Аркадий Мамонтов.

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Журналист Максим Кононенко предположил, что представительницы прекрасной половины человечества по задумке организаторов должны были компенсировать напряженную ситуацию, которая сложилась из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Прямая линия или большая пресс-конференция всегда были окрашены в праздничные тона. А в этом году было понятно, что все будет достаточно мрачно в силу сложившихся обстоятельств. Возможно поэтому было принято решение, чтобы были только девушки, чтобы хоть как-то это скрасить», — высказал свою точку зрения Кононенко.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Необычную особенность нынешней прямой линии заметил и бывший телеведущий телеканала «Россия», член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко. Однако в беседе с корреспондентом ФАН он воздержался от комментариев по поводу такого решения своих коллег.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии ответил на 68 вопросов от россиян. В этом году она продолжалась 3 часа 42 минуты. Глава государства общался с жителями страны в 18-й раз. В 2020-м из-за пандемии коронавируса это мероприятие не проводилось. В этом году при помощи приложения «Москва — Путину» все желающие могли записать видео, аудио или прислать текст вопроса президенту.