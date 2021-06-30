Политолог Подберезкин: Россия одной ракетой пресечет провокации НАТО у Крыма

Москва, 30 июня. Западные силы в ходе учений Sea Breeze в Черном море могут организовать новые провокации в отношении Крыма, уверен политолог Алексей Подберезкин.

Крупные военно-морские маневры Североатлантического альянса в Черноморском регионе довольно бурно обсуждаются в медиапространстве. Специалист по проблемам национальной безопасности и военной политики Алексей Подберезкин также прокомментировал это мероприятие для журналистов радио «Спутник в Крыму». По его мнению, существуют реальные риски новых антироссийских провокаций вблизи Крыма. Эксперт уверен, что НАТО проводит военно-морские маневры в Черном море, в том числе и для того, чтобы принять декларацию, в которой будет отвергаться российский статус Крыма.

Политическая декларация по Крыму может быть прикреплена нарушением российских рубежей вблизи полуострова западными кораблями, предположил Подберезкин. Как считает спикер, Североатлантическому альянсу не хватит сил, стянутых в Черноморском регионе, для полноценного противостояния с российскими войсками, однако для осуществления демонстративных провокационных действий их будет вполне достаточно. Эксперт уточнил, что территории до самого Босфора находятся под тщательным контролем российских систем противоракетной и противовоздушной обороны.

«С военной точки зрения, любые боевые действия открывать было бы неразумно. Попадания одной ракеты «Бастион» достаточно, чтобы этот эсминец просто раскололся пополам и утонул секунд за десять», — объяснил Подберезкин, как Россия жестко пресечет провокации НАТО у Крыма.

Ранее политолог Андрей Кошкин рассказал, чем могут быть опасны учения НАТО Sea Breeze для Донбасса. По его словам, вооружение, оставленное Западом Киеву под предлогом маневров, может спровоцировать обострение ситуации на юго-востоке Украины.

Кроме того, крупные военно-морские учения НАТО прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, главными целями маневров, в которых принимает участие, в частности, Украина, являются передача Киеву зарубежного вооружения и дестабилизация обстановки вблизи крымских берегов, передает RT.