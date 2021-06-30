Шахназаров объяснил быстрое «переобувание» Киева в отношении Киркорова

Москва, 30 июня. Правительство Украины довольно часто стало принимать парадоксальные политические решения, в частности в сфере шоу-бизнеса, рассказал кинорежиссер Карен Шахназаров.

Звезды российской эстрады регулярно заносятся в черные списки на Украины, при этом какая-либо закономерность в действиях властей отсутствует. Шахназаров в интервью изданию «Украина.ру» рассказал про «сортировку» артистов.

Кинорежиссер тоже находится в черном списке, пока что его не собираются исключать из «санкционного листа», но он не особо расстраивается по этому поводу.

«Я не знаю, почему так или иначе принимают решение украинские власти, какие у них мотивы, искать логику в их действиях давно уже бессмысленное занятие», — отметил сценарист.

Относительно певца Филиппа Киркорова, мог сыграть личный фактор, предположил Шахназаров. Артиста сначала признали «неугодным» для Украины, но позже изменили решение. Вероятно те, кто занимаются формированием списка, имеют личные контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским и просят его убрать или добавить лица в черный лист.

Недавно Киркоров сравнил себя с актером Ди Каприо после скандального видео с пляжа ОАЭ. Эстрадный исполнитель дал комментарий по поводу своего лишнего веса.